Michelle Bachelet celebra triunfo de Lula en elecciones de Brasil: “Le deseo mucho éxito en este nuevo período”

“Quiero felicitar al presidente Lula por su triunfo en las elecciones de Brasil”.
Con estas palabras, la expresidenta Michelle Bachelet, abordó los resultados de la segunda vuelta presidencial de Brasil, donde Lula da Silva se impuso a Flávio Bolsonaro por un 51,77% de los votos contra un 48,23%.
La exmandataria aseguró que “hemos compartido durante muchos años la convicción de que la política debe estar al servicio de las personas, de sus derechos y de una vida mejor para todas y todos. Le deseo mucho éxito en este nuevo período”.
“Brasil tiene un papel fundamental en nuestra región y estoy segura de que su experiencia y compromiso seguirán contribuyendo a fortalecer la democracia, el diálogo y la cooperación entre nuestros países”, cerró Bachelet.
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