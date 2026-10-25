Teletón 2026: Mario Kreutzberger y el desafío de convocar a todo Chile en tiempos de polarización

Mario Kreutzberger, cofundador y director honorario de Teletón, habló sobre la próxima campaña solidaria, la polarización, el pesimismo en Chile y su regreso a la televisión.

En conversación con Influyentes, Kreutzberger señaló que la próxima Teletón será “la primera Teletón que cuenta con un respaldo del Estado de Chile”, luego de que el Congreso fijara por unanimidad el primer sábado de noviembre como el día de la campaña.

Sobre el desafío de convocar, advirtió: “La situación del país no ayuda tampoco” y recordó que “el 71% de los aportes vienen de todas las personas y solo el 29% de las empresas”.

Consultado sobre cómo mantener la transversalidad de la institución en un clima de polarización, respondió: “Es que busquemos cosas que nos son comunes (…). Tengo 86 años. No es primera vez que hay polarización”. “Mientras menos polarización exista, mejor, porque se encuentran más acuerdos”, dijo, señalando que evita pronunciarse sobre política ni sobre por quién vota en las elecciones, ya que “dividiría a las personas que quiero convocar”.

Al referirse a la situación de los latinos en Estados Unidos, donde vive, dijo que las políticas migratorias actuales son “mucho más publicitario y violento”. También explicó por qué prefiere hablar de personas “indocumentadas”: “Porque las personas no pueden ser ilegales, todos somos legales en este mundo”.

Sobre el pesimismo que percibe en el país, dijo que es difícil dar una opinión definitiva tras una estadía breve, pero sostuvo que “al final siempre los logros se van a producir en los encuentros, también en los encuentros políticos”, afirmando que “el gobierno debe estar en una búsqueda de encuentro y la oposición tiene que estar en una búsqueda de desencuentro porque así funciona la cosa en todos los países, pero al final hay que buscar alguna solución para que al país le vaya mejor”.

Como comunicador, afirmó: “Yo pretendo dar optimismo porque mientras hay vida hay optimismo”.

Finalmente, dijo que espera que la Teletón supere los “44 mil y tantos millones de pesos” reunidos en la campaña anterior. “Porque yo creo que más que nunca es importante que nosotros tengamos un triunfo”, señaló. Para Kreutzberger, ese resultado también debe servir para “unir ese triunfo con las familias. Y hacer que estemos juntos en una misma idea durante 48 horas”.