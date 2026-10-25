Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra: “El 77% dice que este gobierno es peor de lo que esperaba”

Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, abordó la evaluación del gobierno de José Antonio Kast, la decepción de sus votantes, el rol del ministro Jorge Quiroz, el escenario de la oposición y la influencia del Partido de la Gente (PDG).

En conversación con Influyentes, el analista señaló que “el 77% dice que este gobierno es peor de lo que esperaba”, mientras que “el 55% de los encuestados dice que tenía una alta expectativa de lo que este gobierno iba a hacer”, añadiendo que “casi dos tercios de esos electores pasan ahora a mostrarse decepcionados con el devenir del gobierno”.

Al analizar las razones, afirmó que “por acción u omisión, lo busque o no este gobierno y hasta nuevo aviso, se trata de economía”. También indicó que, aunque la oferta del gobierno incluía seguridad y migración, “los drivers fundamentales de la evaluación, preocupación y rechazo que hoy está generando el Ejecutivo están ahí”. Sobre Quiroz, sostuvo: “Es el más influyente, correlaciona casi perfecto con el rechazo al gobierno”.

Consultado por las similitudes entre los grupos de poder de Kast y Boric, Feres respondió: “Las similitudes que este grupo tiene con el grupo de poder de Gabriel Boric son impresionantes”. Explicó que ambos surgieron “al alero de la crítica y misericordia a los 30 años y a sus élites gobernantes” y que “desarrollan un discurso moralizante sobre las renuncias de esos grupos de referencia”.

Feres añadió que ambos sectores desplegaron “una estrategia, vamos a llamarle ética o estética, de restauración”: una “más bien setentera, de izquierda, popular, allendista” y otra “más bien ochentera, más bien autoritaria, más bien pinochetista y neoliberal”. Sobre la estrategia actual del Ejecutivo, planteó: “El gobierno está justo hoy día enfrentando ese gallito entre la decisión o la convicción y la realidad”.

Respecto del Partido de la Gente, el director ejecutivo de Descifra dijo que es “un sector que más que tenerle miedo hay que observar con mucho detenimiento, hay que estudiar muy en detalle”, fundamentando ello al afirmar que “hace mucho rato es el grupo político que viene decidiendo las elecciones, aunque no la haya ganado con sus candidatos”.

Sobre la oposición, Feres sostuvo que “todavía no tiene ni siquiera temas ni una agenda que ofrecer”, aunque, a su juicio, tiene “un instinto de supervivencia que la lleva a decir tenemos que estar todos dentro del barco y desestabilizarlo lo menos posible”. En cuanto al caso Araya, resumió la señal política de esta forma: “Es aquí el que se sale, el que se mueve, no sale en la foto y esa es la decisión de la oposición”.

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