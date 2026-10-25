Gabriel Boric celebra triunfo de Lula da Silva en Brasil: “Gracias, viejo lindo, por nunca dejar de luchar”

El expresidente chileno Gabriel Boric celebró los resultados de la segunda vuelta presidencial de Brasil, donde Lula da Silva se impuso a Flávio Bolsonaro por un 51,77% de los votos contra un 48,23%.

Al respecto, el frenteamplista indicó: ¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias, viejo lindo, por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo”.

“Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. Te queremos!”, cerró el exmandatario en su cuenta de X.

Los resultados fueron una sorpresa dado el hecho de que Bolsonaro se había impuesto en primera vuelta y proyectaba un triunfo en segunda.