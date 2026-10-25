“Es imposible que se mantenga la jubilación a los 65 años”: Mario Kreutzberger alerta por el arribo de la “cuarta” y “quinta” edad

Mario Kreutzberger, cofundador y director honorario de Teletón, instó a aumentar la edad de jubilación que hoy rige desde los 65 años.

En diálogo con Influyentes, el animador justificó su postura ante el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida.

“Yo no soy de la tercera edad. Yo soy de la cuarta edad. La cuarta edad no existía. Y próximamente va a existir la quinta edad también y las personas centenarias van a ser muchas. Entonces, es imposible, por ejemplo, que se mantenga la jubilación a los 65 años. Es imposible”, planteó.

Justificó su postura detallando que “yo en este momento hace 21 años que estoy cobrando jubilación. No hay sistema de jubilación que pueda resistir eso. Entonces, eso va a tener que ir cambiando.