Revelan nombres de los dos violadores de derechos humanos que recibieron rebajas en sus penas: Fueron condenados por secuestro y tormentos

Dos exuniformados condenados por crímenes de la dictadura salieron en libertad anticipadamente luego de recibir rebajas de condena de ocho y nueve meses, mediante decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Se trata del excarabinero Miguel Segundo Arias Navarrete y del exintegrante de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) Manuel del Carmen Cabezas Pérez, quienes cumplían sus penas en Punta Peuco. Según reveló Radio Biobío, ambos recibieron los beneficios antes del término original de sus condenas.

Arias, condenado a seis años de presidio por el secuestro calificado de Justo Segundo Flores Martínez en 1973, recibió una reducción de nueve meses. Su condena debía finalizar el 14 de diciembre de 2026, pero se adelantó al 14 de marzo.

Por su parte, Cabezas fue condenado a cinco años y un día de presidio por delitos reiterados de aplicación de tormentos con lesiones graves contra dos detenidos en la Base Aérea El Bosque. Una rebaja de ocho meses adelantó el cumplimiento de su pena desde el 28 de noviembre al 28 de marzo de 2026.

El abogado de Arias y Cabezas, Ricardo Bravo Cornejo, defendió las rebajas y explicó que corresponden a meses acumulados por comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de las penas. “No se trata de defender los delitos cometidos, sino de defender la aplicación de la ley”, afirmó al citado medio.

Las revelaciones se producen en medio de los cuestionamientos al Ministerio de Justicia por rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de la dictadura. Ante las críticas, la cartera anunció la suspensión de la tramitación de estos decretos y medidas legislativas.