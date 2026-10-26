PDI investiga homicidio en Recoleta: Hombre fue encontrado con más de 20 impactos de bala

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga el homicidio de un sujeto en Recoleta (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de las calles Juárez Corta con Juárez Larga, donde fue hallado el cuerpo de un hombre adulto de entre 25 y 30 años.

El comisario Juan Zerene Rodríguez, de la Brigada de Homicidios, señaló que la víctima “presenta múltiples impactos balísticos en diversas zonas de su cuerpo” y que las evidencias balísticas y hematológicas se están analizando para determinar la dinámica de los hechos.

De manera paralela, se están haciendo empadronamientos para entrevistar a testigos del hecho y revisando cámaras de seguridad del sector para “tener información criminalísticamente relevante que pueda ser cotejada con el resto de los antecedentes que hemos ido recabando”.

Si bien todavía se están realizando diligencias, el comisario indicó que en el sitio del suceso se han encontrado “más de 20 evidencias balísticas”.

El comisario también se refirió a una denuncia de un edificio que habría recibido un proyectil balístico.

“Hay una denuncia previa relacionada con un disparo ocurrido en el sector y es materia de investigación realizar todas las diligencias para ver si este disparo tiene relación con el homicidio que estamos investigando”, aclaró.