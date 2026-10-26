Kast admite error por rebajas de penas a abusadores de menores pero asegura que ministro Rabat seguirá en su cargo: “Los errores deben corregirse”

Escoltado por cuatro ministros, entre ellos el titular de Justicia, Fernando Rabat, el Presidente José Antonio Kast se refirió este lunes a la polémica por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, autorizadas por el Ministerio de Justicia.

La polémica apunta a un cambio de criterio del Gobierno, que decidió conceder estos beneficios sin órdenes judiciales específicas, amparándose en una interpretación de la ley que ha sido objeto de controversia en la propia Corte Suprema.

Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario le habló a los afectados por los condenados que recibieron el beneficio carcelario: “A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, o algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló. Y como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como Gobierno, que va más allá del Poder Ejecutivo. Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga“.

Posteriormente, abordó las opciones que barajó frente a la crisis. “Frente a este hecho real, hay dos caminos. Uno: sacar a un ministro y a todo su equipo, y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema. El vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno. El camino difícil es hacerse cargo. Corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido“, puntualizó.

En cuanto a las medidas que se adoptaron por el hecho, recalcó que “por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando, caso a caso, cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”.

En cuanto a la nueva legislación para evitar que esto vuelva a ocurrir, apuntó que “recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, y dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena. Nunca más. Ese es el compromiso de nuestro Gobierno y del Estado de Chile“.

Kast y permanencia de Rabat: “Los errores deben corregirse”

Más adelante, el mandatario abordó las culpas detrás de lo ocurrido. Sobre este punto, manifestó que “frente a los hechos de esta gravedad, las responsabilidades deben asumirse, los errores deben corregirse y las soluciones deben implementarse. El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo”.

“He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse“, añadió.

Finalmente, se dirigió nuevamente a las víctimas de los abusadores: “Les reitero mi compromiso personal: vamos a acompañarlas, vamos a escucharlas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba. Y vamos a estar a la altura para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”.