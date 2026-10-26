Senador Ibáñez (FA) condiciona aprobación del presupuesto del Ministerio de Justicia tras polémica por rebaja de penas

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, puso en duda la aprobación del presupuesto del Ministerio de Justicia tras la rebaja de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad afirmó: “Yo soy de la posición de que uno no puede aprobarle el presupuesto al ministro si es que se mantiene en su cargo; yo creo que él tiene que renunciar, creo que es insostenible, es revictimizante, desde el punto de vista de las víctimas”.

La situación surgió la semana pasada, luego que se revelara que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó 56 rebajas de condenas a abusadores de menores de edad.

Si bien desde la oposición y el oficialismo han pedido la salida de la autoridad, este lunes el presidente José Antonio Kast respaldó al ministro y dijo que continuará en su cargo.

Bajo ese contexto, Ibáñez comentó que es probable que mañana, durante la tramitación del Presupuesto 2027 en la Comisión Mixta, se debata sobre el tema.

“Estamos hablando de los peores delitos que puede cometer una persona contra un niño, niña o adolescente; yo de verdad pienso y llamo a recapacitar al gobierno, a nuestros propios pares del oficialismo, nuestros colegas que ya le han pedido que dé un paso al costado. Yo de verdad pienso que hay que ser consecuente y coherente en esto”, acotó.

En esa línea, afirmó que “el ministro de Justicia tiene que dar un paso al costado; él tiene que renunciar. Creo que no puede estar más en su cargo una persona que, primero, falta la verdad y que, segundo, teniendo otras opciones, decide no comunicar a las víctimas y firmar estas rebajas de condena. Creo que eso es gravísimo, va contra la seguridad de la ciudadanía; en Valparaíso tenemos dos condenados por delitos sexuales contra menores en libertad”.

Cuando se le preguntó si se va a condicionar la aprobación o rechazo del Presupuesto 2027 a la salida de Rabat, el senador respondió: “Al Ministerio de Justicia, al menos mi voto no va a estar disponible mientras él sea ministro”.

Respecto a si lo ha conversado con su bancada o con otros senadores de oposición, Ibáñez dijo: “Lo hemos conversado con algunos parlamentarios y, naturalmente, también esperemos que esto lo discutan en la mesa de partidos igualmente”.

“Insisto, aquí nadie quiere condicionar la aprobación o no de un presupuesto a un tema tan sensible, pero si es que el gobierno ratifica la posición del ministro Rabat, me parece que es profundamente equivocado y nosotros tomaremos medidas al respecto”, concluyó el senador.