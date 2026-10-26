Atrasos en pagos de contribuciones: Revelan que morosidad durante 2026 ha llegado a niveles de la pandemia y que mitad de las propiedades no está al día

La morosidad en el pago de contribuciones de bienes raíces en Chile continúa aumentando y ya supera los niveles registrados durante la pandemia del Covid-19. A junio de 2026, más de la mitad de las propiedades registraban atrasos en sus pagos, mientras que la deuda acumulada alcanzaba cerca de US$ 480 millones.

Según datos de la Tesorería General de la República, citados por Diario Financiero, durante el primer semestre se emitieron 8,5 millones de cargos por contribuciones, de los cuales 3,3 millones permanecían impagos. Esto representa una morosidad del 39,3%, superior a la registrada en 2021.

Además, 1,9 millones de propiedades registraban deudas, equivalentes al 50,5% del total. En términos monetarios, los US$ 480 millones adeudados representan un 28,7% de los montos girados por Tesorería, una proporción no vista en seis años.

Pese al aumento de la morosidad, la recaudación del impuesto territorial también creció. Durante el primer semestre alcanzó los US$ 1.156 millones, un 6,5% más que en igual período de 2025. Las Condes lideró los ingresos con US$ 118,4 millones, seguida por Vitacura con US$ 52,5 millones y Lo Barnechea con US$ 52 millones.