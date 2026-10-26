Senapred declara alerta temprana preventiva en la Región Metropolitana por pronóstico de lluvias y posibles tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva en la Región Metropolitana por “evento meteorológico”.
Cabe señalar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene dos avisos vigentes por lluvias y posibles tormentas eléctricas en la región.
El primero de ellos es por “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en valle, precordillera y cordillera de la región” y el otro es por “precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo en valle y precordillera de la región”.
De acuerdo a lo informado por las autoridades, ambos fenómenos ocurrirán entre la tarde y la noche de este lunes 26 de octubre.
Senapred indicó que “la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.
La alerta temprana preventiva estará vigente “desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.
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