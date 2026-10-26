SMA formula cargos “gravísimos” contra ENAP Refinería Aconcagua por entrega de información “falsa”: Empresa arriesga multa de más de US$ 19 millones

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de la empresa ENAP Refinerías S.A. por “múltiples incumplimientos” a la normativa ambiental en la Refinería Aconcagua en Concón (Región de Valparaíso).

Se trata de cuatro cargos de carácter ambiental. De ellos, dos fueron clasificados de manera preliminar como “gravísimos”, debido a la “ocultación, alteración e imprecisión deliberada de antecedentes técnicos que impidieron a la SMA ejercer oportunamente sus potestades de fiscalización y sanción”.

Desde la SMA detallaron que el primer cargo gravísimo es por “no cumplir con la eficiencia mínima anual del 98% en el Sistema de Recuperación de Azufre (SRA)” entre 2023 y 2025.

En este caso se detectó que la estatal “manipuló internamente los datos presentados ante la SMA para simular un cumplimiento que en la realidad no alcanzaba los mínimos legales, obteniéndose eficiencias reales recalculadas de solo 94,1% en 2023, 90,5% en 2024 y 90,2% en 2025″.

Mientras que el segundo cargo gravísimo es por superar los límites máximos permitidos de emisión de dióxido de azufre (SO₂), fijados en 1.145 toneladas/año.

“La compañía omitió históricamente en sus reportes oficiales la corriente de flaring (quemado de gases en antorchas), la cual constituye la segunda fuente de emisiones más relevante de la refinería. Con la reestimación técnica realizada por la SMA, se verificó que ENAP excedió el límite normativo, alcanzando 1.277 toneladas de SO₂ en 2023 y 1.168 toneladas en 2024″, detalló la SMA.

Por el total de los incumplimientos, ENAP se arriesga a multas que ascienden a 22.000 UTA, cifra que corresponde a cerca de US$ 19 millones.

ENAP Refinerías S.A. tiene un plazo total ampliado de oficio de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PDC) y de 22 días hábiles para formular sus descargos ante la Superintendencia del Medio Ambiente.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, hizo énfasis en la gravedad de los cargos y afirmó que “el cumplimiento del Plan de Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví no es opcional, y entregar información veraz y completa a la autoridad es algo básico”.

“Los antecedentes analizados por la División de Fiscalización dan cuenta de que la información reportada por la empresa sobre la recuperación de azufre y las emisiones de sus antorchas no reflejaba la realidad, lo que habría impedido a la SMA ejercer sus atribuciones. Por eso la División de Sanción y Cumplimiento formuló cargos gravísimos”, agregó.

En esa línea, explicó que ENAP “podrá presentar un programa de cumplimiento o descargos, lo cual será evaluado con todo el rigor técnico. Al respecto, quiero ser claro: cuando la información que recibimos no es veraz o está incompleta, la SMA va a ejercer todas sus atribuciones”.

“Estamos haciendo un trabajo para cruzar los antecedentes que las empresas cargan en los diferentes sistemas, con el fin de pesquisar situaciones de entrega de información falsa. Sabemos que la empresa ha tomado decisiones corporativas en relación con estos hechos, pero este procedimiento busca hacer efectiva la responsabilidad ambiental”, concluyó.