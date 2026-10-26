Anthropic presenta su S-1 ante la SEC y revela pérdidas netas por más de US$ 80.000 millones en el primer semestre

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora del modelo Claude, presentó este lunes su solicitud para salir a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La compañía busca listar sus acciones clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “ANT”.

El documento, conocido como formulario S-1, aún no define el precio por acción, el número de títulos que se ofrecerán ni el monto que se espera recaudar. La operación estará liderada por Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto a un grupo de más de 20 bancos de inversión, entre ellos J.P. Morgan, Citigroup y Barclays.

El prospecto revela por primera vez en detalle las cifras financieras de la compañía, fundada en 2021. En la primera mitad de 2026, Anthropic registró ingresos por US$ 16.286 millones, un alza de 1.300% frente a los US$ 1.163 millones del mismo período de 2025. En todo 2025, sus ingresos alcanzaron los US$ 4.585 millones, frente a los US$ 386 millones de 2024 y los US$ 41 millones de 2023.

Sin embargo, la propia empresa advirtió que no espera que sus ingresos sigan creciendo a tasas similares, y que su ritmo de expansión se moderará en el tiempo a medida que el mercado madure.

En cuanto a sus resultados, la compañía reportó una pérdida operacional de US$ 693 millones en el primer semestre, muy por debajo de los US$ 2.135 millones del mismo período del año anterior. Además, en el segundo trimestre registró por primera vez una ganancia operacional de US$ 1.000 millones, porque sus ingresos crecieron más rápido que sus gastos.

A nivel neto, en cambio, Anthropic acumuló pérdidas por US$ 80.748 millones en la primera mitad del año. Según explicó la empresa, US$ 72.388 millones de ese monto corresponden a cambios en el valor razonable de sus pagarés convertibles y otros instrumentos, que aumentaron su valor por el alza en la valorización de la compañía.

Cómputo e infraestructura concentran gran parte de sus gastos

El principal gasto de la firma es el poder de cómputo. En el primer semestre, los costos de cómputo e infraestructura sumaron US$ 8.945 millones, más de la mitad de sus gastos operacionales. La empresa detalló que sus ingresos del segundo trimestre crecieron 1.368% interanual, mientras que esos gastos aumentaron 300%.

La compañía también informó que, al 30 de septiembre, tenía más de 11.900 clientes que le generaron ingresos de al menos US$ 100.000 en los últimos 12 meses, más de 1.900 clientes con ingresos de al menos US$ 1 millón y unos 250 que superaron los US$ 10 millones. Mientras que su dotación pasó de unos 940 trabajadores a fines de 2024 a cerca de 5.300 en septiembre de 2026.

Al 30 de junio, Anthropic había levantado US$ 141.100 millones en capital desde su fundación, y contaba con US$ 112.400 millones en caja y equivalentes, además de US$ 19.300 millones en inversiones de corto plazo. Su deuda total ascendía a US$ 6.200 millones, correspondiente a pagarés convertibles emitidos a Amazon.

El documento también da cuenta de los compromisos que la compañía ha asumido para asegurar capacidad de cómputo. Entre ellos, un acuerdo de arrendamiento de equipos firmado con Broadcom en marzo, cuyos pagos suman cerca de US$ 125.200 millones en cinco años, sin contar intereses.

Cómo utilizará los recursos de la salida a bolsa

Respecto del uso de los fondos, Anthropic señaló que destinará los recursos que obtenga a fines corporativos generales, como capital de trabajo, inversiones en cómputo e infraestructura y contratación de personal, y que eventualmente podría usar una parte para adquisiciones.

La empresa mantendrá además su estructura de corporación de beneficio público, que la obliga a equilibrar los intereses de sus accionistas con su propósito de desarrollar inteligencia artificial avanzada de forma responsable. Bajo este esquema, un fideicomiso independiente, el Long-Term Benefit Trust, podrá elegir a la mayoría del directorio, mientras que una sociedad controlada por sus siete cofundadores, entre ellos Dario y Daniela Amodei, tendrá el 50,1% del poder de voto en las demás materias.

Entre los riesgos que identifica el prospecto aparecen los litigios por propiedad intelectual. Entre ellos, el acuerdo de US$ 1.500 millones con autores en el caso Bartz, aprobado por un tribunal en julio, y otras demandas de editoriales musicales y de Reddit, que aún siguen en curso.