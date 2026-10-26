Tras formulación de cargos de la SMA: ENAP expresa disposición para colaborar y afirma que la denuncia fue realizada por la propia empresa

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que esta jornada fue notificada sobre la formulación de cargos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La SMA formuló cuatro cargos en contra de la empresa ENAP Refinerías S.A. por “múltiples incumplimientos” a la normativa ambiental en la Refinería Aconcagua en Concón (Región de Valparaíso).

Dos de ellos fueron clasificados de manera preliminar como “gravísimos”, debido a la “ocultación, alteración e imprecisión deliberada de antecedentes técnicos que impidieron a la SMA ejercer oportunamente sus potestades de fiscalización y sanción”.

Por el total de los incumplimientos, ENAP se arriesga a multas que ascienden a 22.000 UTA, cifra que corresponde a cerca de US$ 19 millones.

¿Qué respondió ENAP?

En un comunicado, la estatal recalcó que la formulación de cargos corresponde al inicio de un procedimiento administrativo y “no constituye una sanción ni un pronunciamiento definitivo”.

En esa línea, señalaron que están analizando los antecedentes y que “dentro de los plazos establecidos, definirá su curso de acción conforme a la legislación ambiental”.

“Este proceso comenzó luego de que la propia empresa detectara internamente inconsistencias en la información reportada, resolviendo informar a la SMA y al Ministerio Público, colaborar con las autoridades competentes y, en paralelo, adoptar medidas para fortalecer sus procesos de control y cumplimiento ambiental”, recalcó ENAP, añadiendo que “los controles internos formales fueron activados en enero de 2026, cuando la Refinería Aconcagua dio cuenta de las inconsistencias a la Casa Matriz y esta al Directorio, según el escalamiento corporativo”.

Asimismo, “las inconsistencias detectadas están relacionadas con infracciones al Plan de Prevención y Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví (PPDA) y la presunta infracción de normas de ruido”.

Respecto a los cargos, señalaron que no hay antecedentes que vinculen los hechos denunciados por la empresa con impactos en la población y que la revisión de los registros “resulta consistente con los informes técnicos de cumplimiento de calidad del aire elaborados por la SMA para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Es decir, no ha existido superación horaria, diaria ni anual de estas normas que están diseñadas para resguardar la salud de las personas”.

Con todo, la estatal comunicó que ya se adoptaron “medidas concretas a partir de los antecedentes recabados”.

Así, ENAP sostuvo que está a “disposición para continuar colaborando con las autoridades fiscalizadoras y tolerancia cero a acciones como las investigadas. Además, valora el aporte de miles de trabajadores/as que día a día dan lo mejor de sí para hacer crecer a la compañía y cumplir con el rol estratégico de Enap”.