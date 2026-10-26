Superintendente de Pensiones eleva a US$ 10.000 millones las pérdidas de valoración de las AFP en derivados y revela alertas desde 2024

El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, informó este lunes ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que las pérdidas de valoración de las AFP en derivados de tasas de interés superaron los US$ 10.000 millones en los cinco multifondos al 30 de septiembre, y reveló que el regulador alertó a las administradoras por su alta exposición a estos instrumentos desde 2024.

La comisión realizó una sesión especial para analizar la caída de los fondos más conservadores, en particular del Fondo E, que según la Superintendencia acumuló una baja real de 10,39% entre enero y septiembre, tras retroceder 4,92% solo en septiembre.

Cortez explicó que esas pérdidas se redujeron durante octubre, con la baja de las tasas de interés internacionales. “Si hacemos el mismo cálculo de cuál ha sido la pérdida de valoración de las posiciones en derivados, podemos ver que en vez de ser 10.000 millones de dólares, pasan a ser 7.000 millones de dólares aproximadamente entre los cinco fondos (…) La verdad es que no sabemos cómo esto sigue, porque las tasas de interés podrían seguir disminuyendo, lo cual disminuiría la pérdida”.

El superintendente también expuso la cronología de advertencias que el regulador hizo a las AFP. Entre octubre y noviembre de 2024, cuando el organismo era encabezado por Osvaldo Macías, la Superintendencia citó a los gerentes generales y de inversiones de las administradoras por el aumento de sus posiciones en derivados.

A fines de ese año, además, el informe de riesgo que se entrega a cada AFP advirtió que en el último tiempo se había verificado un aumento de las operaciones de swaps de tasas de interés en todos los fondos, lo que podía amplificar los riesgos e impactos para los afiliados.

Regulador instruyó fortalecer la gestión de riesgo

En enero de 2025, mediante un oficio, el regulador instruyó a las AFP fortalecer sus políticas de gestión de riesgo de derivados, con una determinación precisa del nivel de riesgo aceptado y la consideración del riesgo de apalancamiento. En julio de ese año, en tanto, se incorporó a la normativa un capítulo sobre los deberes fiduciarios de las administradoras.

A fines de 2025, la Superintendencia volvió a reunirse con los directorios de todas las AFP. “Las operaciones con derivados siguen aumentando en todas las dimensiones. Eso ha implicado un aumento sustancial en el riesgo de liquidez. El directorio ha sido informado sobre el tema, no obstante, el nivel de operaciones ha seguido aumentando”, decía el informe entregado en esa oportunidad, según citó Cortez.

Tras una consulta pública, el regulador emitió el 9 de abril de 2026 un nuevo régimen de inversión, que fijó un límite de máxima exposición en derivados de 2% para los fondos D y E, medido como la pérdida estimada de la cartera de derivados en un escenario de estrés. La norma también exigió una razón de cobertura de liquidez igual o superior a 100%, para que los fondos puedan enfrentar eventuales llamados de garantía.

“A mí me tocó firmar esta emisión del nuevo régimen de inversión, pero como se ve, este es un trabajo que venía haciendo la Superintendencia desde antes”, aclaró el superintendente.