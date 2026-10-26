Así reaccionó el continente tras la reelección de Lula en Brasil: Fue saludado por la mayoría de los presidentes

(CNN Español) — La reelección del presidente Lula da Silva en el país más grande y poblado de América Latina generó una serie de reacciones entre los mandatarios de la región, un grupo que actualmente tiene una amplia mayoría de derecha. Pero hubo en la noche del domingo algunos silencios que resonaron.

Desde felicitaciones calurosas a mensajes más formales, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), la figura de mayor peso internacional en la región y un símbolo para movimientos progresistas, recibió el reconocimiento de gran parte de sus homólogos.

“Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, dijo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que ha estrechado su relación con el Gobierno de Estados Unidos.

También el presidente de Chile, José Antonio Kast, extendió su saludo y dijo que llamó a Lula para felicitarlo por el resultado. “Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, dijo en X.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien felicitó semanas atrás al candidato opositor Flávio Bolsonaro por liderar la primera vuelta, esperó hasta la mañana del lunes para enviar su mensaje, en el que reconoció el triunfo del PT.

“El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. (…) El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, expresó en X.

Dos figuras en silencio

Con el saludo de De la Espriella, solo quedó un mandatario sudamericano sin pronunciarse.

El presidente de Argentina, Javier Milei, el más activo en redes sociales, no publicó nada sobre el resultado. Sin embargo, replicó en su cuenta de X varios mensajes que criticaron la decisión judicial de extender dos horas la votación e incluso acusaban a Lula de querer “robar” las elecciones.

Milei había viajado a Brasil para el lanzamiento de campaña del candidato opositor Flávio Bolsonaro y lanzó insultos a Lula que afectaron la relación bilateral: los embajadores fueron retirados y hasta ahora no volvieron a sus puestos.

CNN consultó a la Cancillería de Argentina si es que prepara un comunicado y si reconoce el resultado, y espera respuesta.

Milei es el líder que se ha mostrado más cercano a un actor clave de las últimas elecciones en la región: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también había apoyado a Bolsonaro y guardó silencio.

Se trata de la primera vez en América Latina desde que Trump volvió a la Casa Blanca que un candidato abiertamente respaldado por él pierde la votación.

A diferencia de otras elecciones en las que el Gobierno de EE. UU. no demoró en felicitar al ganador, Washington no se ha pronunciado.

No había hasta la mañana de este lunes mensajes del secretario de Estado, Marco Rubio; del vicesecretario de Estado, Christopher Landau; del secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; ni de la Embajada estadounidense en Brasil.

Alexander Main, director de política internacional del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), un think tank con base en Washington, había advertido en diálogo con CNN que el Gobierno de Trump podría apoyar eventuales reclamos de la campaña de Bolsonaro.

“Si llegan a cuestionar los resultados, estoy convencido de que la administración Trump va a dar eco, va a apoyar en cierta medida, validarlos”, expresó.

La noche del domingo, Bolsonaro dijo que no podía reconocer los resultados debido a la prórroga de dos horas que, según dijo, “cambió las reglas de juego durante el partido”, por lo que adelantó que buscará la anulación del proceso.

Otros mensajes tras la reelección de Lula

El Gobierno de Venezuela, ahora cercano a Washington, reconoció el resultado, y si bien no saludó directamente al presidente reelecto, envió a través de la Cancillería una felicitación al pueblo de Brasil por su “contundente muestra de participación cívica y democrática”.

Otros mandatarios, varios de ellos de países miembros del Escudo de las Américas, se unieron a los saludos.

Keiko Fujimori, mandataria de Perú, dijo: “Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática”.

A su vez, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó: “Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, publicó: “Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”.