Consulados de Chile en Venezuela retoman la atención presencial al público

Esta jornada comenzó la atención al público de manera presencial en los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, con la realización de los primeros trámites para chilenos residentes en Venezuela, con previo agendamiento.

Tras la reanudación parcial de operaciones de ambos consulados realizada el pasado lunes 19 de octubre, hoy se dio paso a la atención pública de manera presencial para realizar trámites de documentos de identidad como pasaportes, cédulas, autorizaciones de viaje, declaraciones juradas, diversas inscripciones, entre otros trámites.

Durante esta jornada, en Caracas se realizaron 11 trámites consulares y 10 consultas presenciales. En tanto, en Puerto Ordaz se registraron 17 trámites y 20 consultas. Además, son más de 250 las solicitudes de cita que se han registrado en ambos consulados para los próximos días.

“Ya es un hecho. Nuestros consulados en Venezuela están operando y atendiendo al público con el fin de apoyar a los más de 25.000 chilenos que residen ahí. Este es un hito que deja en evidencia el camino que estamos siguiendo para normalizar y fortalecer las relaciones con Venezuela”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Cabe recordar que el pasado 15 de octubre, la Cancillería chilena anunció la apertura de dos consulados de Chile en Venezuela, luego de dos años que estuvieron cerrados a raíz de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países.