Universidad de Chile: Azul Azul fija fecha para votar la renovación de su directorio

Esta jornada, Azul Azul fijó la fecha de la junta extraordinaria de accionistas en la que se definirá la composición de su nueva mesa directiva, luego de que el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, solicitara la revocación del actual directorio.

Según informó ADN Deportes, el consejo directivo de la concesionaria que rige a Universidad de Chile acordó que la nueva junta se realizará el viernes 13 de noviembre, a partir de las 16:00 horas.

En la cita, se votará la salida de los 11 integrantes del actual directorio y se elegirá una nueva mesa directiva de transición, compuesta por siete miembros, que estará encabezando el club al menos hasta abril de 2027.

Debido a que tiene el mayor número de las acciones, Godoy y su administración tendrán un rol determinante en la elección de los nuevos integrantes.

La reestructuración de la junta directiva marcará la salida de Cecilia Pérez de la presencia, junto con otros miembros del actual directorio como Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum.