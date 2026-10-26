Diputados crean comisión investigadora por caída del fondo E y apuntan a la fiscalización de las AFP

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes por unanimidad la creación de una comisión especial investigadora por las pérdidas registradas en los fondos de pensiones, en particular en el Fondo E, el más conservador del sistema.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa, de la bancada PPD e independientes, quienes reunieron las firmas necesarias para someter la solicitud a votación en la Sala.

La comisión revisará la actuación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Hacienda y de otros organismos del Estado vinculados a la supervisión del sistema previsional entre 2018 y 2026. El objetivo es determinar si hubo omisiones o negligencias en la fiscalización de las AFP.

La instancia tendrá un plazo máximo de 60 días para entregar su informe. Sus conclusiones podrían servir de base para proponer cambios legales al sistema de pensiones.

La solicitud de los diputados se basó en las pérdidas de valoración de unos US$ 10.000 millones en todos los multifondos entre enero y septiembre, según estimaciones de la Superintendencia de Pensiones, y en la exposición de las administradoras a instrumentos derivados de tasas de interés pese a las advertencias de las autoridades.

Según la Superintendencia de Pensiones, el Fondo E acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre, tras retroceder 4,92% solo en septiembre.

Regulador había alertado por exposición a derivados

La aprobación se dio el mismo día en que el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, expuso ante la Comisión de Trabajo de la Cámara las alertas que el regulador hizo a las AFP desde 2024 por su creciente exposición a derivados.

En esa sesión, Cortez explicó que las pérdidas de valoración superaron los US$ 10.000 millones a septiembre, aunque se redujeron a cerca de US$ 7.000 millones durante octubre por la baja de las tasas de interés internacionales.

El tema también llegará al Senado, que realizará este martes una sesión especial para analizar las pérdidas de los fondos de pensiones.