Tornado en Requinoa es clasificado como EF-2 por la DMC

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el tornado que afectó a la comuna de Requinoa, en la Región de O’Higgins, correspondería preliminarmente a uno de categoría EF-2.

Durante la tarde de esta jornada, se reportó la formación de un tornado en Requinoa que generó graves daños en viviendas, postes y en el Colegio Tricahue de la comuna.

Pese a la magnitud del fenómeno meteorológico, el alcalde de la comuna, Waldo Valdivia, confirmó en T13 que, por el momento, no hay heridos tras el paso del tornado.

Desde la DMC explicaron que, según la información preliminar, el tornado se trataría de uno de categoría EF-2, con ráfagas de viento de entre 129 y 218 kilómetros por hora.

Señalaron que dicha categoría genera “daños considerables” en las zonas por donde pasa, desde la elevación de autos sobre el suelo y el desprendimiento de techos de casas, hasta la destrucción de vehículos pesados como camiones o casas rodantes.

URGENTE 🌪️ Se confirman daños del tornado en calle Las Dalias, al sur de #Requínoa, región de O’Higgins. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/tQI1r3LUkv — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

No obstante, recalcaron que la clasificación es preliminar y “será sometida a un análisis más exhaustivo por parte de especialistas de MeteoChile, quienes evaluarán los antecedentes disponibles para confirmar o, si corresponde, ajustar la categoría asignada a este fenómeno”.