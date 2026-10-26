Declaran alerta roja para 10 comunas de la Región Metropolitana por remoción en masa: ¿Cuáles son?

La tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para diversas comunas de la región Metropolitana ante el riesgo de remociones en masa.
Las comunas que se encuentran bajo este aviso son las siguientes:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Vitacura
- Colina
También, desde TransporteInforma señalaron que “NO transite de forma innecesaria hacia caminos de cerros o montaña“.
Cabe señalar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene dos avisos vigentes por lluvias y posibles tormentas eléctricas en la región.
El primero de ellos es por “probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en valle, precordillera y cordillera de la región” y el otro es por “precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo en valle y precordillera de la región”.
#SenapredRM Se declara #Alerta Roja en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por remoción en masa. https://t.co/mppWps8OMp
— SENAPRED (@Senapred) October 26, 2026
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