Bolsa de Santiago cae a mínimos en cinco meses golpeada por las acciones chilenas expuestas a Brasil tras el triunfo de Lula

El MSCI IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, cerró este lunes 26 de octubre con una caída de 1,59%, hasta los 10.575,69 puntos, arrastrado por las acciones de empresas chilenas con operaciones en Brasil, en la primera jornada de operaciones tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

El índice perdió 170,67 puntos, mientras el IGPA, que agrupa a un universo más amplio de acciones, bajó 1,53%.

Latam Airlines fue la acción más transada de la jornada y cerró con una caída de 5,80%. CMPC retrocedió 1,89% y Cencosud 1,73%, mientras Empresas Copec tuvo una baja más acotada, de 0,28%.

NEGOCIOS El IPSA cae 1,59% en el día, pero sube 14,9% en un año Hace un año 9.208 27 de octubre de 2025 Máximo 11.628 28 de enero de 2026 Hoy 10.576 26 de octubre de 2026 En el día −1,59% 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 9.208

27 oct 2025 Máx. 11.628

28 ene Hoy 10.576

26 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: Investing.com, Elaboración: CNN Chile.

Felipe Oyarzún, analista de mercados de XTB, explicó que la depreciación del real brasileño es una de las principales vías por las que el resultado electoral puede afectar a las empresas chilenas. “En Latam, los ingresos generados en Brasil pierden valor frente a costos importantes que se pagan en dólares, como el combustible, mientras que Cencosud también enfrenta el riesgo de un menor consumo si la incertidumbre económica mantiene elevadas las tasas de interés”.

El analista agregó que el escenario es distinto para las empresas con negocio forestal. “Para CMPC y Empresas Copec el escenario es diferente, ya que sus negocios forestales también generan ingresos en dólares a través de las ventas internacionales de celulosa, lo que puede compensar parte del impacto cambiario”.

Las caídas se extendieron a otros papeles de peso en el índice. Enel Américas anotó la mayor baja de la jornada, con 8,58%, seguida por Schwager, con 7,08%.

Entre las acciones más transadas, Andina-B retrocedió 2,45%, BCI 1,60%, Falabella 1,14% y Banco Santander 1,11%. En la vereda contraria, Elecmetal lideró las alzas con un avance de 12,18%.

Desplome de la bolsa brasileña

La mayor presión vino desde São Paulo, donde el Ibovespa cerró con una caída de 13,88%, hasta los 176.608 puntos. Durante la mañana, el índice llegó a desplomarse 17,34%, lo que obligó a la B3, la bolsa brasileña, a activar el mecanismo de circuit breaker, que detiene las transacciones ante caídas bruscas, y a suspender las operaciones durante 30 minutos.

Es la primera vez que se activa desde marzo de 2020, en plena pandemia.

El resultado electoral tomó por sorpresa a los inversionistas, que en las semanas previas habían llevado al Ibovespa a superar por primera vez los 200.000 puntos, apostando por un cambio de gobierno. Lula se impuso en la segunda vuelta del domingo con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, quien había ganado la primera vuelta y anunció que pedirá anular el resultado.

El golpe también se sintió en el mercado cambiario, donde el dólar cerró en R$ 5,40, con un alza de más de 8% frente al real, en medio de la preocupación por las cuentas fiscales de Brasil.

Las tasas de interés futuras a 2035 llegaron a subir más de 260 puntos base, hasta 15,37%, y el Tesoro brasileño canceló las licitaciones de bonos previstas para esta semana.

Las empresas ligadas al consumo y al crédito fueron las más castigadas, con Magazine Luiza cayendo cerca de 60% durante la jornada, mientras las exportadoras como Embraer, Vale y Suzano se beneficiaron del alza del dólar.