Flávio Bolsonaro afirma que fue notificado para entregar sus pasaportes y que no puede salir de Brasil

(CNN Español) — El senador Flávio Bolsonaro recibió de parte de la policía una notificación para entregar sus pasaportes y una prohibición de salir del país después de visitar en a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, un día después de perder las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva. El senador Flávio Bolsonaro dijo este lunes quedespués de visitar en a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, un día después de perder las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esta mañana fui a visitar a mi padre; como saben, él se encuentra bajo arresto domiciliario. Al salir, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa y, en plena calle, me notificaron la orden de entregar mis pasaportes; además, se me prohibió salir del país”, contó Bolsonaro en una publicación en redes sociales

“Nunca pensé en abandonar el país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración”, dijo el senador, quien calificó la medida como “un claro intento de intimidarme”.

CNN contactó a la Policía Federal de Brasil para consultar por los dichos de Flávio Bolsonaro y espera una respuesta.

Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula y anunció que solicitará la anulación de los comicios por la decisión de ampliar el horario de votación.

“Es imposible reconocer los resultados de las elecciones”, dijo el candidato del Partido Liberal en su discurso tras el escrutinio que dio como ganador a Lula por más de tres puntos, una diferencia de más de cuatro millones de votos.