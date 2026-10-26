Exescolta de Boric y Bachelet asumirá la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar

Carabineros de Chile confirmó los traslados que se concretarán a nivel nacional en las distintas prefecturas entre enero y marzo de 2027. Entre ellos destaca el nombre del exescolta presidencial de Gabriel Boric, el coronel Patricio Aguayo.
Aguayo se desempeñó como escolta presidencial durante el gobierno de Gabriel Boric y en el segundo periodo de Michelle Bachelet.
De acuerdo con El Mercurio de Valparaíso, el exescolta presidencial asumirá en marzo de 2027 la jefatura de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, debido a que actualmente ejerce como agregado policial de la Embajada de Chile en el Reino Unido.
El actual prefecto de Carabineros de Viña del Mar dejará su cargo durante este mes de octubre para dar paso a una subrogancia temporal hasta la llegada de Aguayo.
Otros cambios en la Región de Valparaíso son:
- La Prefectura de Valparaíso será asumida por el coronel Juan Abarca.
- La Prefectura de Fuerzas Especiales de Valparaíso será asumida por el coronel Manuel Aguilera.
- La Prefectura de Aconcagua quedará a cargo del coronel Alexis Vicencio.
- La Prefectura de Marga Marga será asumida por el teniente coronel Ingeborg Villa.
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