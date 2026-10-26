“Aquí no hubo operaciones encubiertas ni humillación”: Juan Luis Castro descarta quiebre en el oficialismo tras salida de Pedro Araya de comisión clave

La tensión en el oficialismo continúa escalando tras la polémica remoción del senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución del Senado, un movimiento impulsado por sectores del pacto que desató cuestionamientos sobre la estabilidad de los acuerdos administrativos en la Cámara Alta. Ante los reparos por la medida, el jefe del comité de senadores del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, salió a descartar de plano un quiebre en el oficialismo y defendió con firmeza la decisión adoptada por el bloque.

La salida del parlamentario —quien integra el Partido por la Democracia (PPD)— generó cruces de declaraciones y reclamos de sectores que calificaron la acción como una falta a los equilibrios internos. Sin embargo, el legislador socialista desdramatizó el asunto y aseguró que la estructura del bloque se mantiene intacta. “Aquí no hubo ni operaciones encubiertas, ni ha habido humillación, ni tampoco hay quiebre en el Socialismo Democrático, desmiento las tres cosas”, sostuvo Juan Luis Castro al rechazar tajantemente las versiones sobre supuestas maniobras ocultas contra el legislador afectado.

El representante del Partido Socialista argumentó que la modificación respondió a la necesidad de resguardar una postura coherente en una instancia clave para la tramitación legislativa, apuntando directamente a los acercamientos previos que el senador habría mantenido con sectores de la oposición. “Los hechos lo corroboran, que ya existía un acuerdo por la derecha y, por lo tanto, nuestras sospechas eran bien fundadas en cuanto a que no había un coqueteo, había ya un noviazgo de alguna manera en las relaciones políticas de un senador de nuestro mundo con la derecha”, enfatizó el parlamentario al justificar la reestructuración de cupos.

Asimismo, el jefe de los senadores oficialistas restó peso a las críticas sobre una posible alteración en la gobernabilidad de la corporación, recalcando que las negociaciones generales de la testera y la distribución de comisiones no sufren modificaciones sustanciales. “¿Dónde está la ofensa? Cada comité tiene derecho a hacer cambios dentro de su propio comité y es lo que hemos hecho”, recalcó, añadiendo que la medida busca restablecer las mayorías en una comisión considerada estratégica para el equilibrio político del Congreso.