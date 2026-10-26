Senapred declara alerta roja para la comuna de Requínoa por tornado

La tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Requínoa por tornado.

“Ante la declaración de alerta roja por tornado en la comuna de Requínoa, llamamos a la población a tomar las precauciones necesarias, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades”, señalaron desde la Subsecretaría del Interior.

El fenómeno provocó daños en al menos 20 viviendas y un establecimiento educacional de la comuna de la Región de O’Higgins, según reportaron las autoridades.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se trataría de un tornado de clasificación preliminar EF-2, con ráfagas de viento de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

🔴 Ante la declaración de #AlertaRoja por tornado en la comuna de Requínoa, Región de O’Higgins, llamamos a la población a tomar las precauciones necesarias, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) October 26, 2026

Desde #SenapredOHiggins entregamos información preliminar sobre el tornado que afectó a la comuna de Requinoa en horas de esta tarde. https://t.co/jr3ZqjyyFa — SENAPRED O’Higgins (@SenapredOHi) October 26, 2026

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