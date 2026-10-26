Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa su magnitud y epicentro

Un temblor de menor intensidad se percibió durante la tarde de este lunes en la zona centro del país.
¿Cuál fue la magnitud del temblor?
De acuerdo con la información dada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 17:52 horas y alcanzó una magnitud de 4.4.
En concreto, el movimiento telúrico ocurrió a 20.8 kilómetros al norte de La Ligua, en la Región de Valparaíso, a una profundidad de 48.16 kilómetros.
Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.
Hora Local: 2026/10/26 17:52:11, mag: 4.4, Lat: -32.26, Lon: -71.24, Prof: 48.16, Loc : 20.8 km al N de La Ligua
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 26, 2026
Sismo de mediana intensidad en la Región de Valparaíso. Más información en https://t.co/J4jpX8OY12 https://t.co/np6NxkIMUx
— SENAPRED (@Senapred) October 26, 2026
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