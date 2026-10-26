“Para resistir al caos”: Flávio Bolsonaro promete “organizar la oposición” a Lula da Silva

(EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de este domingo, afirmó este lunes que organizará la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras el triunfo del gobernante en las urnas.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que se dirigió a sus seguidores en un vídeo difundido en redes sociales, aseguró que se reunirá con los diputados y senadores electos para organizar su estrategia de cara a la próxima legislatura.

Flávio, quien perderá su escaño de senador el próximo febrero, dijo que convertirá la Cámara baja y el Senado en su “fortaleza contra la barbarie” que ocurrirá en el país “con cuatro años más de Lula”.

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Hicimos la mayoría en el Senado y en la Cámara”, recalcó el excandidato del Partido Liberal (PL).

En el vídeo, Flávio también dijo que trabajará por conseguir que la Justicia anule la candidatura de Lula por “todos los abusos” que, según él, cometió.

Esta afirmación supone un cambio de posición en relación a la declaración ofrecida por Flávio en la noche electoral, cuando rechazó reconocer la victoria de Lula y aseguró que pediría la “anulación” de los comicios, debido a una decisión judicial que prorrogó dos horas el horario de votación.

Ahora, aunque volvió a criticar esa decisión judicial, Flávio se centró en destacar los “abusos de poder político y económico sin precedentes” que atribuyó a Lula y que, según dijo, causaron “un total desequilibrio en la disputa electoral”.

También señaló el “complejo industrial de noticias falsas” que, según él, creó la campaña de su rival, quien se impuso en las elecciones con una ventaja de casi cuatro puntos porcentuales sobre el opositor.

“La ley tiene que aplicarse a todo el mundo, la competición tiene que ser justa y equitativa, cosa que no ha ocurrido. No he sido yo quien ha perdido, ha sido el sistema el que ha ganado”, agregó Bolsonaro.