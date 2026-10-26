Reportan tornado en la Región de O’Higgins

Durante la tarde de este lunes, se reportó un tornado entre las comunas de Requínoa y Rengo, en la Región de O’Higgins.

A causa de la inestabilidad atmosférica presente en el país, diversos registros de la zona centro-sur mostraron la formación de una nube convectiva y la supuesta posterior aparición de un tornado.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se trataría de un tornado de clasificación preliminar EF-2, con ráfagas de viento de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Dicha categoría puede provocar daños considerables, como el desprendimiento de techos, el desplazamiento de cimientos, la destrucción de vehículos pesados (como camiones o casas rodantes), la elevación de automóviles sobre el suelo y el quiebre o desarraigo de árboles.

Alcalde de Requínoa reporta daños importantes en la comuna

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, señaló en T13 que la información preliminar detalla daños estructurales importantes, sobre todo en el Colegio Tricahue de la comuna.

“Estamos en terreno, en el colegio Tricahue, que sufrió daños importantísimos, su destrucción total diría yo del gimnasio, de su techumbre y vidrios”, indicó.

Asimismo, informó que se han reportado “varias propiedades afectadas”, al igual que postes de luz quebrados tras el paso del fenómeno meteorológico. No obstante, confirmó que, por el momento, no hay heridos.

“Hasta el momento no tenemos informes de daños o lesiones en personas, pero sí de pérdidas importantes”, comentó.

Revisa los registros

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