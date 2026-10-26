Rebajan medidas cautelares de Joaquín Lavín León: Deberá cumplir arresto domiciliario nocturno

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago modificó este lunes las medidas cautelares del exdiputado Joaquín Lavín León, quien pasó de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno.

El tribunal decretó que el exparlamentario, imputado por fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y delitos electorales, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados de la causa.

La reclusión en su domicilio de Peñaflor regirá diariamente entre las 22:00 y las 06:00 horas, según consigna La Tercera.

Con esta decisión, Lavín León deja atrás la cautelar que mantenía desde agosto, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revocó, por dos votos contra uno, su prisión preventiva. El exdiputado había permanecido casi tres meses en el anexo penitenciario Capitán Yáber, desde el 8 de mayo.