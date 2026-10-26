Tras triunfo de Lula: Bolsa de Brasil se desploma más de 13% al cierre y el real se deprecia más de 8%

El Ibovespa, el principal índice de la bolsa de São Paulo, cerró este lunes con una caída de 13,88%, hasta los 176.608 puntos, en la primera jornada de operaciones tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil.

Durante la mañana, el índice llegó a desplomarse 17,34%, hasta un mínimo de 169.516 puntos, lo que obligó a la B3, la bolsa brasileña, a activar el mecanismo de circuit breaker y suspender las operaciones durante 30 minutos.

Es la primera vez que la B3 activa este mecanismo desde marzo de 2020, en plena pandemia. Con el paso de las horas, el índice moderó sus pérdidas, aunque aun así registró una de las peores jornadas de su historia.

NEGOCIOS El Ibovespa se desploma 13,88% tras la reelección de Lula 28 de septiembre 182.991 puntos Máximo 209.067 9 de octubre Hoy 176.608 puntos En el día −13,88% 215.000 210.000 205.000 200.000 195.000 190.000 185.000 180.000 175.000 170.000 1ª vuelta · 4 oct 2ª vuelta · 25 oct 182.991

28 sep Máx. 209.067

9 oct Hoy 176.608

26 oct 28 sep 5 oct 19 oct 26 oct El Ibovespa cerró en 176.608 puntos, su menor nivel en el período y 15,5% por debajo de su máximo del 9 de octubre. Durante la jornada se activó el circuit breaker, que suspende las operaciones cuando el índice cae 10%. Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

El resultado de la elección sorprendió a los inversionistas. Lula se impuso en la segunda vuelta del domingo con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, luego de que este último ganara la primera vuelta con el 47,03%. En las semanas previas, el Ibovespa había superado por primera vez los 200.000 puntos, impulsado por las apuestas de un cambio de gobierno.

“La reelección de Lula tomó por sorpresa a buena parte del mercado brasileño, que durante las últimas semanas había descontado un cambio de gobierno. Esta reacción se está reflejando tanto en la bolsa como en el tipo de cambio”, explicó Felipe Oyarzún, analista de mercados de XTB.

Dólar sube más de 8% frente al real

El golpe también se sintió en el mercado cambiario. El dólar cerró en R$ 5,40, con un alza de más de 8% frente al real, luego de haber subido más de 12% en la apertura, hasta los R$ 5,60.

“Detrás de este movimiento también existe preocupación por las cuentas fiscales de Brasil, especialmente por la posibilidad de que el gasto público siga aumentando y resulte más difícil controlar la deuda. Esto lleva a los inversionistas a exigir mayores tasas de interés, encareciendo el financiamiento y afectando principalmente a las empresas vinculadas al consumo y al crédito”, sostuvo Oyarzún.

Esa preocupación se reflejó en las tasas de interés de largo plazo. Los contratos de tasas futuras (DI) con vencimiento en enero de 2035 llegaron a subir más de 260 puntos base, hasta 15,37%, mientras que el Tesoro de Brasil canceló las licitaciones de bonos previstas para esta semana.

NEGOCIOS El dólar se dispara 8,65% frente al real tras la reelección de Lula 28 de septiembre R$ 5,23 por dólar Mínimo R$ 4,98 23 de octubre Hoy R$ 5,41 por dólar En el día +8,65% 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 1ª vuelta · 4 oct 2ª vuelta · 25 oct R$ 5,23

28 sep Mín. R$ 4,98

23 oct Hoy R$ 5,41

26 oct 28 sep 5 oct 19 oct 26 oct El dólar cerró en R$ 5,41, su mayor nivel en el período, desde los R$ 4,98 del viernes 23 de octubre. Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

Consumo y bancos entre los sectores más castigados

Entre las acciones, las empresas ligadas al consumo interno y al crédito sufrieron los mayores golpes. Magazine Luiza llegó a caer cerca de 60% durante la jornada, mientras que Hapvida y C&A retrocedieron más de 45%. Los bancos también estuvieron entre los más castigados, con Banco do Brasil y Bradesco perdiendo cerca de 30% en algunos momentos del día.

En cambio, las exportadoras se beneficiaron del alza del dólar. Embraer llegó a subir cerca de 9%, mientras que Vale, Suzano y WEG también avanzaron durante la jornada. “Algunas exportadoras han resistido mejor gracias a sus ingresos en dólares”, señaló el analista de.

A la incertidumbre económica se suma la tensión política. Flávio Bolsonaro no reconoció el resultado de la elección y anunció que pedirá anular la segunda vuelta, en medio de cuestionamientos a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de extender la votación en las mesas que seguían abiertas.

“De cara a las próximas semanas, será importante conocer las señales que entregue el gobierno sobre el manejo del gasto y la deuda pública, ya que podrían determinar buena parte de la evolución del real y de la bolsa brasileña”, puntualizó Oyarzún.