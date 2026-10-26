Balance de Seguridad: Homicidios bajan 15,5% y robos violentos caen 14,3%

Tras el comité policial de este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, acompañado por los subsecretarios de Seguridad Pública, Pilar Giannini, y de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y el alto mando de las policías, entregaron el balance semanal de seguridad.

El secretario de Estado reveló que, en cuanto a las cifras de homicidios, con corte al 18 de octubre, “tenemos 733 víctimas, son 134 víctimas menos que el año pasado a la fecha, cuando eran 867. Es decir, una disminución de un 15,5% de los casos policiales de homicidios.

En tanto, los robos violentos disminuyeron 14,3%, lo que equivale a 11.915 casos policiales menos. “Vamos por buena tendencia, nos queda un largo camino por delante, pero vamos avanzando bien”, sostuvo el jefe de la cartera de Seguridad.

En materia de narcotráfico, Carabineros y la PDI suman, al 18 de octubre, 112 toneladas de droga incautadas, la mayor parte en la zona norte, donde se refuerza el control carretero. Para el próximo año se contemplan planes específicos de mayor control en ruta. En la Macrozona Sur, los ataques bajaron un 25,1%.

Tras ello, la autoridad señaló que “damos las cifras dado que la semana pasada nos tocó defender en el Congreso la renovación del estado de excepción constitucional (se registra) un 25,1% menos de ataques en la zona”.

Avances legislativos

El ministro también destacó la aprobación en el Congreso del proyecto de Fortalecimiento de Carabineros, destacando que “es una ley muy completa, como fue destacada por la mayoría de los parlamentarios, con amplias votaciones”.

También valoró la aprobación de la ley que fortalece y perfecciona la expulsión administrativa, la cual mejora aspectos prácticos y técnicos del proceso y permite, entre otras facultades, el ingreso a viviendas con autorización judicial y la notificación por medios digitales.

Además, informó que la PDI realizó un nuevo operativo masivo en el que se detectó a 347 personas en situación migratoria irregular. “Seguiremos todas las semanas, en diferentes partes de Chile, haciendo operativos para ir ordenando, poco a poco, ese desorden que se permitió durante muchos años”, afirmó.