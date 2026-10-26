Kast encabeza anuncio de inversión de Capstone Copper por más de US$ 3.000 millones: “El mundo demanda minerales críticos y nosotros los tenemos”

El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes el anuncio de una inversión de más de US$ 3.000 millones de la minera canadiense Capstone Copper en las regiones de Atacama y Antofagasta, que se materializará durante los próximos cuatro años.

La ceremonia se realizó en la faena Mantoverde, en la Región de Atacama, y contó con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, además de autoridades regionales, alcaldes y trabajadores de la compañía.

El plan contempla el desarrollo del proyecto Santo Domingo, en Atacama, con una inversión de al menos US$ 2.300 millones, junto con optimizaciones en las operaciones Mantoverde y Mantos Blancos. Con esto, Capstone Copper duplicará su producción de cobre hacia 2031 e incorporará la producción de cobalto y hierro de alta ley.

Según detalló el Gobierno, el proyecto Santo Domingo generará más de 8.000 puestos de trabajo durante su etapa de construcción y cerca de 3.000 empleos directos e indirectos durante su operación, con impacto en comunas como Diego de Almagro, Chañaral y Copiapó.

Kast destaca demanda global por minerales críticos

En su intervención, el presidente Kast destacó el potencial minero del país frente a la creciente demanda global de minerales críticos. “Chile tiene todo, tiene el mineral, tiene las personas, que es lo principal, tiene la infraestructura y el mundo nos espera. La inteligencia artificial, la electromovilidad, la transición energética, el mundo demanda minerales, minerales críticos y nosotros los tenemos”.

El mandatario también destacó los avances del Gobierno en la aprobación de inversiones. Según explicó, el Ejecutivo ha logrado destrabar o aprobar 180 proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, por cerca de US$ 36.000 millones, y en lo que va del año han ingresado 150 proyectos por US$ 39.000 millones.

“Son muchos recursos, pero habla muy bien de nuestro país, de la confianza que hemos ido generando a nivel internacional”, sostuvo Kast, quien recordó que el biministro Mas viene llegando de una cumbre del cobre en Londres y que antes participó en el Chile Day en España.

Mas destaca confianza en Chile

“La noticia que nos convoca es una señal categórica e inequívoca de los nuevos tiempos que vive nuestra patria. Hemos dicho que Chile está de vuelta y lo reivindico hoy aquí desde la región de Atacama”, afirmó el biministro Mas.

El secretario de Estado sostuvo que la inversión “reafirma la confianza del mundo en nuestras instituciones, en nuestro clima de negocios y la solidez de nuestra economía”, y la atribuyó a una política que busca destrabar los obstáculos de la permisología.

Mas también reconoció el complejo momento económico que atraviesa el país. “Sabemos que vivimos tiempos complejos, especialmente en lo económico. Pero hoy hacemos un llamado a la confianza. Un llamado que descansa en noticias como esta”.

Colaboración público-privada y desarrollo minero

El Presidente defendió además la colaboración entre el sector público y el privado para desarrollar distritos mineros que compartan infraestructura, como plantas de procesamiento y puertos. “Muchas veces se dice, no, todo público. Otros dicen, no, todo privado. Hemos visto en estos meses cómo la integración público-privada potencia a nuestras regiones”.

Kast también se refirió al proyecto de ley de amparo minero para la pequeña y mediana minería, que según dijo el Gobierno espera sacar adelante en una o dos semanas, y valoró que el 92% de los trabajadores de Mantos Blancos viva en la Región de Antofagasta.

Por último, el mandatario adelantó que en marzo próximo podría realizar una visita oficial a Canadá, tras una invitación del primer ministro de ese país, y cerró destacando el aporte de la minería a la economía. “Más producción, que es lo que nos falta hoy día, que estamos un poquito alicaídos. Más empleo, más desarrollo regional y más ingresos fiscales, que es lo que tiene más contento al ministro de Hacienda”, concluyó.