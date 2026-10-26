Superintendencia de Educación: Denuncias por maltrato entre estudiantes aumentan 9% en 2026

Esta mañana, la Superintendencia de Educación reveló un aumento de las denuncias por maltrato entre estudiantes, las cuales pasaron de 3.552 casos en 2025 a 3.870 en 2026, registrando un crecimiento del 9%, entre los meses de enero a septiembre.

Esta es una de las principales preocupaciones en materia de educación y concentra cerca de un tercio de las denuncias vinculadas a este tema, según evidenciaron.

El organismo recibió 14.058 denuncias entre enero y septiembre de 2026, cifra que representa una disminución de 5,5% respecto al mismo período del año anterior. Del total de casos ingresados, sin embargo, 11.142 corresponden a materias relacionadas con la convivencia educativa, equivalentes al 79,3% de las registradas a nivel nacional.

Además, las cifras muestran que el maltrato a párvulos y estudiantes sigue siendo la principal materia reportada, con 6.041 casos, aunque la estadística a la fecha muestra una baja de 6.128 casos respecto al año anterior.

Más abajo, en el ranking, se encuentran las denuncias por discriminación, que llegan a 1.746 ingresos. En tanto, las denuncias asociadas a medidas disciplinarias registran uno de los incrementos más relevantes del período, aumentando de 1.144 a 1.492 casos.

La Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de denuncias por convivencia educativa, seguida por Valparaíso y Biobío. Los antecedentes forman parte del último informe estadístico elaborado por la Superintendencia de Educación, que permite monitorear las principales tendencias y desafíos que enfrentan las comunidades educativas del país.

Más herramientas

Cabe recordar que, para enfrentar esta situación, en julio y agosto, respectivamente, entraron en vigencia nuevas normas orientadas a fortalecer la convivencia y la seguridad en las comunidades educativas. Concretamente, la Ley N°21.809, sobre convivencia educativa, y la Ley N°21.827, conocida como Ley de Escuelas Protegidas, que incorporan herramientas para prevenir hechos de violencia, abordar los conflictos y resguardar ambientes adecuados para el aprendizaje.

El superintendente de Educación, Mauricio Irarrazabal, señaló que “los datos muestran que las comunidades educativas siguen enfrentando desafíos importantes en materia de convivencia, especialmente en las relaciones entre estudiantes. Por eso, es fundamental trabajar tempranamente en la prevención de los conflictos y en la construcción de espacios de respeto donde todos puedan desarrollarse y aprender”.

La autoridad agregó que “hoy los establecimientos cuentan con nuevas herramientas para abordar estas situaciones. La Ley de Convivencia Educativa y la Ley de Escuelas Protegidas entregan lineamientos y mecanismos que contribuyen a generar entornos más seguros. Como Superintendencia, nuestra misión es acompañar y orientar a estudiantes, docentes, directivos y las familias, para que estas herramientas se utilicen de la mejor manera”.