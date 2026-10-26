Emiten alerta por tormentas eléctricas con probabilidad de granizo: ¿Qué regiones se verán afectadas?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica debido a un anuncio de tormentas eléctricas que afectarán a la zona centro-sur del país.

El organismo técnico detalló que el fenómeno climatológico, asociado a una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica, se desarrollará desde la tarde de este lunes 26 de octubre hasta la noche de esta misma jornada.

Además, la DMC advirtió que este evento meteorológico estará acompañado de probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en las zonas afectadas.

¿Qué es una alerta meteorológica?

Desde la DMC explica que, a diferencia de un aviso, una alerta se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

¿En qué regiones y zonas se registrarán las tormentas eléctricas?

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección Meteorológica de Chile, las áreas bajo alerta son las siguientes:

Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

Región de Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

Región del Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

Se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar transitar por zonas arboladas o descampadas durante la actividad eléctrica y asegurar objetos colgantes o estructuras livianas ante las rachas de viento previstas.