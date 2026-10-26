Trump sostiene que hubo “fraude” en la victoria de Lula en Brasil

(EFE/CNN Chile).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este lunes que hubo un “fraude” en las elecciones de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se impuso el domingo al ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien no ha reconocido su derrota.

“Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecen otras elecciones fraudulentas“, declaró a la prensa el mandatario, quien dijo que no tomó partido por ninguno de los dos candidatos.

Los cuestionamientos del mandatario estadounidense se dan luego de que el senador e hijo de Jair Bolsonaro anunciara que impugnaría los resultados de las elecciones y calificara de “inaceptable” la extensión del horario de votación en Brasil.

Cabe recordar que el magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), extendió por dos horas más la jornada de votación a causa de los reportes que acusaban afectaciones en el sistema de transporte público.

No obstante, la petición de ampliar la votación provino tanto del recién electo presidente Lula da Silva como de Flavio Bolsonaro, quien la solicitó para algunos estados de Brasil ante las fuertes lluvias.