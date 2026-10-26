Temblor en el norte de Chile: ¿Cuál fue su magnitud y dónde estuvo el epicentro?

Un temblor de mediana intensidad se percibió durante la tarde de este lunes en la zona norte del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 16:36 horas y alcanzó una magnitud de 5.1.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 52.98 kilómetros al norte de Mina Collahuasi, en la Región de Tarapacá, a una profundidad de 123.56 kilómetros.

Hora Local: 2026/10/26 16:36:15, mag: 5.1, Lat: -20.36, Lon: -68.76, Prof: 123.56, Loc : 52.98 km al N de Mina Collahuasi — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 26, 2026