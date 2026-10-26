Robo de 3 kilómetros de cable afectó el suministro eléctrico a más de mil clientes en la Región de Coquimbo

La madrugada del domingo, desconocidos robaron tres kilómetros de cable, afectando la red de CGE Transmisión en Combarbalá, Región de Coquimbo. El hecho también dejó estructuras dañadas.

El robo ocurrido en el sector de la Ruta D-605, entre Soruco y Combarbalá, se trataría de instalaciones de cable para el abastecimiento eléctrico de la comuna. El corte, según la empresa, habría afectado en primera instancia a 1.492 clientes, pero gracias a las gestiones, se logró reponer el servicio en pocos minutos. Sin embargo, reemplazar el cable sustraído tomará varios días, según consignó Diario El Día.

Claudio Araya, gerente de CGE Transmisión Norte, sostuvo que estos hechos son un delito contra infraestructura crítica y ponen en riesgo la continuidad del suministro para los vecinos.

El ejecutivo pidió a las autoridades “reforzar la seguridad en las localidades rurales”, llamando también a tomar medidas efectivas contra las bandas dedicadas al robo de cables. A su juicio, estas bandas tienen estrategias y recursos para actuar en un sistema de alto riesgo, y la comunidad termina siendo la principal afectada.

CGE recordó que los cortes o situaciones de riesgo se pueden reportar las 24 horas por WhatsApp al +569 8956 8479, al número gratuito 800 800 767 o en www.cge.cl.