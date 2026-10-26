Gobierno confirma asistencia del presidente Kast a la asunción de Lula da Silva

El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, confirmó este lunes que el presidente José Antonio Kast comprometió su asistencia a la ceremonia de asunción del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil.

Arenas fue consultado sobre si la administración reafirma su reconocimiento de los resultados de las elecciones, luego de que el senador Flavio Bolsonaro anunciara que buscaría impugnarlos a causa de la extensión del horario de votación determinada por el Tribunal Superior Electoral, medida que él también solicitó.

“Nosotros respetamos la institucionalidad de los países. La institucionalidad ha dado por victorioso al presidente Lula y, por lo tanto, no tenemos más comentarios que hacer; no nos vamos a meter en temas de política interna de Brasil, ni mucho menos”, remarcó.

En esa línea, destacó que “Brasil es un aliado de Chile, un socio fundamental de nuestro país y, por lo tanto, sea el presidente que sea, nuestras relaciones van a seguir siendo de Estado a Estado“.

Así, informó que el presidente Kast comprometió su participación en la asunción del tercer mandato del presidente Lula.