Gobierno tras postergar su posible adhesión a Coalición contra los Carteles: “Es un tema de Estado, queremos la participación de todos los actores políticos”

Tras la reunión que convocó el domingo pasado el presidente José Antonio Kast con sus ministros clave en el Palacio de La Moneda para discutir la posible incorporación oficial de Chile a la Coalición contra los Carteles, el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, abordó el tema en su nueva vocería.

Arenas explicó que el Gobierno “lleva estudiando bastante tiempo” la posible adhesión a la coalición impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, señaló que, ante la llegada de nuevos antecedentes sobre la iniciativa, el Gobierno postergará su decisión de adherirse o no a la coalición.

“Las decisiones han sido tomadas por el Comité Político, sin excepciones, y consisten principalmente en estudiar los nuevos antecedentes que han llegado. Nosotros consideramos que hay que socializar aún estos antecedentes entre algunos parlamentarios, así como con otras reparticiones públicas y ministerios“, explicó.

En esa línea, indicó que el Gobierno “ha enviado al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, con el fin de confirmar nuestra participación como observadores en el proceso, pero todavía queda pendiente si es que vamos a firmar realmente ese compromiso”.

El vocero sostuvo que “hay muchos temas en debate” aún sobre la iniciativa y que, durante la reunión del domingo pasado en La Moneda, se acordó que Chile seguirá como observador y que fuera Pavez quien viajara a la cumbre de seguridad programada para los días 26 y 27 de octubre en República Dominicana.

“Una situación y un compromiso como estos requieren no solo una intención positiva por parte del Ejecutivo. Uno podría también tener dudas de si estamos hablando de un tratado internacional o no y, por lo tanto, la participación del Congreso, sea o no un tratado internacional, es fundamental”, remarcó.

“Es un tema de Estado y el Gobierno quiere contar con la participación de todos los actores políticos porque, como le digo, es un tema que cruza a los gobiernos y es un problema realmente de Estado”, concluyó.