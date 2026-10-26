Turbus deberá indemnizar con casi $250 millones a familia de trabajador que murió en un accidente laboral en Vallenar

La Corte Suprema confirmó una indemnización de $249.234.404 que deberá pagar la Empresa de Transportes Rurales SpA —conocida comercialmente como Turbus— a los familiares de un conductor que falleció en un accidente de tránsito ocurrido en julio de 2019, en la comuna de Vallenar.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por la empresa contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había aumentado los montos originalmente establecidos por la justicia.

La resolución contempla $60 millones por daño moral para cada uno de los padres del trabajador, además de $50 millones para su conviviente y otros $50 millones para su hija. A esta última también se le concedieron $29.234.404 por lucro cesante, considerando los ingresos que habría recibido de su padre hasta cumplir 28 años.

El tribunal estableció que la empresa incumplió su obligación de proteger la seguridad del trabajador, al no fiscalizar adecuadamente una tarea considerada crítica.

Sin embargo, también se determinó que la víctima no instaló las cuñas de seguridad en las ruedas del bus, lo que contribuyó al accidente y justificó una reducción de las indemnizaciones.

En su recurso, la empresa cuestionó la responsabilidad atribuida y la acreditación del lucro cesante.

No obstante, la Corte Suprema concluyó que la impugnación estaba mal formulada, pues omitió cuestionar normas fundamentales utilizadas para establecer la responsabilidad civil. Por ello, rechazó los recursos y mantuvo las indemnizaciones fijadas por el tribunal de alzada.