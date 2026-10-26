Sábado 31 de octubre: ¿Por qué es feriado y qué se conmemora?

El último día de octubre trae consigo un nuevo feriado nacional.

Se trata de la conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, de acuerdo a la Ley 20.299, que se realiza cada 31 de octubre en Chile.

La normativa fue promulgada en octubre de 2008, durante el primer mandato de Michelle Bachelet. Así, cada 31 de octubre, quienes pertenezcan a las iglesias evangélicas y protestantes pueden honrar sus creencias.

Este día también se celebra Halloween o Día de Muertos, festividad que tiene su origen en una antigua fiesta pagana celta llamada “Samhain”. Actualmente, niños y niñas salen a las calles disfrazados a pedir “dulce o travesura”.

En esta oportunidad no es fin de semana largo como en otras ocasiones, ya que al caer sábado no genera un día adicional de descanso a los días hábiles.

¿Cuántos feriados quedan durante 2026?

Luego del feriado de este sábado 31 de octubre, solo quedan tres festividades durante este año.