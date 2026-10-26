Admiten querella por control de Aguas del Desierto: Fundador de empresa denuncia que su participación cayó del 100% al 0,043%

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por Gustavo Contreras Romo, fundador de Aguas del Desierto, contra Cecil Chellew Cáceres y Patricio Mosso Pinto, por operaciones que, según denuncia, redujeron drásticamente su participación en la compañía.

De acuerdo con la acción judicial, Contreras pasó de controlar el 100% de la empresa a mantener apenas un 0,043245%, mientras las sociedades Truro y Llonquén habrían concentrado conjuntamente el 99,952431% de la propiedad.

La controversia se centra en un aumento de capital aprobado en septiembre de 2025, que contemplaba emitir 230.543 acciones a $145.857 cada una, pagaderas mediante capitalización y cesión de créditos. El fundador votó en contra y acusa no haber recibido los antecedentes necesarios para evaluar la operación.

“Gustavo Contreras comenzó con el 100% de Aguas del Desierto. Nuestra querella busca esclarecer cómo terminó con apenas un 0,043245% y quiénes se beneficiaron de esa pérdida de participación”, señalaron sus abogados, Patricio Silva-Riesco y Pablo Araya, a través de un comunicado.

La disputa involucra sociedades vinculadas a proyectos sanitarios y de desalinización en Antofagasta con inversiones proyectadas superiores a US$ 7.000 millones. La querella también solicita investigar eventuales acuerdos abusivos, entrega de información falsa y posibles irregularidades tributarias relacionadas con la utilización de créditos.