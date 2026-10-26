Festival Bamba 2026: Cenco Malls entregó descuentos, sorteos y una terraza premium a sus clientes en el Parque O’Higgins

El 24 y 25 de octubre, Cenco Malls participó en la primera edición de Festival Bamba 2026, una celebración de la cultura latinoamericana a través de la música en el Parque O’Higgins. La compañía acercó uno de los eventos musicales más importantes del año a sus clientes mediante beneficios exclusivos, experiencias y una presencia destacada en el recinto.

Beneficios a través de la App Cenco Malls

Como auspiciador oficial, la empresa impulsó diversas iniciativas para que más personas fueran parte del festival. Los usuarios de la App Cenco Malls accedieron a descuentos exclusivos en la compra de entradas y participaron en sorteos y experiencias diseñadas para vivir el evento junto a la marca.

Con estas acciones, Cenco Malls acompañó a sus clientes desde antes del festival y facilitó su acceso a un encuentro que reunió a miles de personas durante 2 jornadas de música y entretención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lulioliva (@lulioliva__)

Una terraza con vista privilegiada a los escenarios

Dentro del parque, la marca habilitó Terraza Bamba por Cenco Malls, uno de los espacios más destacados del festival. Ubicada en una terraza elevada con vista a los escenarios y al parque, ofreció espacios lounge, sectores techados, barra libre premium, coctelería de autor y atención personalizada.

“Ser parte de Festival Bamba 2026 fue una gran oportunidad para seguir impulsando nuestro propósito de liderar la generación de espacios y experiencias para un mundo mejor”, señaló Macarena Bassaletti, gerenta regional de Marketing & Experiencia Clientes de Cenco Malls.

La ejecutiva agregó: “A través de beneficios exclusivos, sorteos y una propuesta única como Terraza Bamba por Cenco Malls, buscamos acercar la música y el entretenimiento a nuestras comunidades, generando experiencias memorables que conectan con lo que más disfrutan”.

Con esta participación, Cenco Malls reafirma su compromiso de acercar la música, la cultura y el entretenimiento a sus comunidades y de promover instancias de encuentro entre las personas.