Dólar roza los $1.000, pero luego se modera sobre los $990 tras la reelección de Lula

El dólar en Chile cotiza este lunes por la tarde en $993,2, con una baja de $1,77 respecto del cierre anterior, luego de una jornada marcada por la volatilidad en América Latina tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

En la apertura, la divisa avanzó con fuerza y llegó a tocar un máximo de $998,4, muy cerca de la barrera de los $1.000, en línea con el desplome del real brasileño. Sin embargo, durante la mañana corrigió a la baja hasta los $989,4, para luego recuperarse parcialmente.

En el mercado de metales, el cobre avanza hasta los US$ 6,58 por libra en LME, lo que ha permitido al peso chileno recuperar parte del terreno perdido en la apertura. El petróleo WTI, en tanto, cotiza en torno a los US$ 102 por barril.

“Ambos factores continúan representando riesgos alcistas para el USD/CLP, especialmente considerando que el petróleo mantiene una elevada sensibilidad a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente”, señaló el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán.

El analista agregó que el movimiento de la jornada refleja una toma de utilidades tras las fuertes alzas de las últimas sesiones. “El rechazo en los $997,6 confirma la importancia de la zona comprendida entre los $998 y $1.000 como principal resistencia. Mientras el dólar no consiga superar y consolidarse sobre estos niveles, podría continuar experimentando correcciones bajistas, especialmente si el cobre mantiene su recuperación”.

Santillán advirtió además que un acercamiento a los $1.000 podría aumentar las expectativas de eventuales medidas de las autoridades económicas chilenas, aunque estas no están garantizadas.

Efecto de Brasil sobre las monedas de la región

Por su parte, el senior account manager de XTB, Sebastián Moncada, explicó que el alza inicial tuvo un origen regional. “El real brasileño se desplomó tras la victoria de Lula, y ese nerviosismo se trasladó al resto de las monedas latinoamericanas, incluido el peso chileno. A eso se suma que los inversionistas extranjeros siguen apostando por un dólar más alto en Chile”.

La atención del mercado estará puesta en la reunión de política monetaria del Banco Central, que concluye este martes 27 de octubre y donde se espera que la tasa se mantenga en 4,5%, y en la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos.

“El escenario alcista se activaría si se intensifica el contagio regional o si el Banco Central muestra un tono más favorable a bajar tasas. Ahí el dólar podría volver hacia $997 y, en un caso más extremo, poner a prueba la barrera de los $1.000”, advirtió Moncada, quien agregó que, si el petróleo sigue cayendo y se calma el nerviosismo por Brasil, la divisa podría bajar hacia los $986.