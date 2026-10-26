Hombre pierde su mano tras explosión en block de Quilicura: Carabineros halló explosivos de uso minero

Un hombre de 36 años sufrió la amputación de su mano izquierda y lesiones graves en uno de sus ojos luego de que un artefacto explosivo detonara mientras lo manipulaba.

El hecho ocurrió este lunes al interior de un block de departamentos ubicado en calle Las Garzas con San Luis, en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, en la comuna de Quilicura.

Según la información entregada por personal del GOPE y Labocar de Carabineros, el afectado habría encontrado un elemento esférico en un pasillo del block que, al manipularlo, explotó, provocándole de inmediato la amputación de la mano izquierda y una lesión grave en el ojo del mismo lado. El hombre se desempeñaría como mecánico con un taller en el mismo sector.

Tras el suceso, los vecinos del block fueron evacuados rápidamente ante la presencia de más artefactos explosivos.

Según informó T13, a la llegada del GOPE se hallaron otros elementos explosivos ligados al uso minero. El perímetro se mantiene cerrado mientras los peritajes buscan determinar si lo que detonó fue una granada, una bomba u otro tipo de artefacto.

El hombre fue trasladado de urgencia al Cesfam Irene Frei y luego a la Mutual de Seguridad, donde se encuentra fuera de riesgo vital. La víctima registra antecedentes penales por homicidio, aunque no mantiene causas vigentes.