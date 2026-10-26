Gobierno intentará revertir beneficios en los 56 decretos que rebajaron penas a condenados por abuso sexual de menores: “Es difícil”

Este lunes el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast en medio de la polémica por las rebajas de penas a condenados por abusos y violación a menores de edad.

El propio mandatario reconoció un error del Gobierno luego de una modificación de criterio para firmar los decretos antes de pronunciamientos específicos del Poder Judicial.

En este contexto, Kast además informó que respaldarán proyectos de ley para hacer modificaciones legales y que la situación no vuelva a repetirse, junto con ratificar la continuidad del cuestionado ministro Fernando Rabat.

Posteriormente, consultado sobre si se buscan fórmulas para retrotraer los decretos ya cursados, y que habrían permitido que la mayoría de condenados salieran de la cárcel, Arenas apuntó que “el Presidente también nos pidió, y le pidió especialmente al ministro Rabat, que en el proyecto de ley se considerara una forma de anular o suspender los decretos que están actualmente vigentes”.

“No solamente los 56 de este gobierno, sino también los más de 250 del gobierno anterior“, acotó.

Del mismo modo, aseguró que “vamos a buscar la fórmula. Es difícil, porque hay temas legales importantes, pero el ministro Rabat se comprometió a buscar esas fórmulas, impulsarlas y tratar de dar una respuesta lo antes posible”.