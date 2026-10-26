Bolsa de São Paulo se desploma más de 17% y activa el circuit breaker tras la reelección de Lula en Brasil

El Ibovespa, el principal índice de la bolsa de São Paulo, llegó a desplomarse este lunes 17,34%, hasta un mínimo de 169.516 puntos, con una pérdida de 35.566 unidades respecto del cierre del viernes, en la primera jornada de operaciones tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. A media mañana, el índice se mantenía en torno a los 169.680 puntos, con una baja de 17,26%.

La caída llegó luego de que el mandatario se impusiera en la segunda vuelta del domingo con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, según los resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE). Lula obtuvo 64,2 millones de votos y su rival, 59,8 millones, una diferencia de más de 4,4 millones.

El resultado sorprendió a los mercados. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos, contra el 45,16% de Lula, y los inversionistas apostaban por un cambio de gobierno. El viernes, en la última jornada antes de la elección, el Ibovespa había cerrado con un alza de 0,47%, en 205.082 puntos.

B3 activa circuit breaker por primera vez desde 2020

La magnitud de la baja obligó a la B3, la bolsa brasileña, a activar el mecanismo de circuit breaker en los primeros minutos de operaciones, cuando el índice cayó más de 10%. Las transacciones estuvieron suspendidas durante 30 minutos y se reanudaron mediante una subasta. Es la primera vez que se activa este mecanismo desde 2020, en plena pandemia.

Según las reglas de la B3, el circuit breaker tiene tres niveles. Una caída de 10% detiene las operaciones por 30 minutos, una de 15% las suspende por una hora y, si la baja llega a 20%, la bolsa puede definir una pausa por tiempo indeterminado.

Los bancos encabezaron las pérdidas entre las mayores empresas del índice. Las acciones de Banco do Brasil caían cerca de 31%, las de Bradesco en torno a 27% y las de Itaú cerca de 16%. Petrobras, en tanto, retrocedía alrededor de 8%.

Las compañías ligadas al consumo interno y al sector inmobiliario sufrieron algunos de los peores golpes. Magazine Luiza caía más de 50%, mientras que Assaí, Cyrela y MRV retrocedían más de 40%. La acción de la propia B3 también se desplomaba más de 40%. A contramano del mercado, Vale subía cerca de 6%.

Presión sobre el real y las tasas de interés

La presión se extendió a los activos brasileños en Wall Street. El EWZ, el principal fondo cotizado que replica a las acciones de Brasil en Estados Unidos, llegó a caer más de 25% antes de la apertura.

El nerviosismo también se trasladó al mercado cambiario. El dólar abrió con un alza de 12,25% frente al real, hasta los R$ 5,60, y luego moderó su avance a cerca de R$ 5,47, todavía con un alza superior a 9% respecto del cierre del viernes, de R$ 4,99.

Las tasas de interés de largo plazo también se dispararon. Los contratos de tasas futuras (DI) con vencimiento en enero de 2031 subían cerca de 190 puntos base, hasta niveles en torno a 14,5%, y el Tesoro de Brasil canceló las licitaciones de bonos previstas para esta semana.

A la incertidumbre económica se suma la tensión política. Flávio Bolsonaro no reconoció el resultado de la elección y anunció que pedirá anular la segunda vuelta. El candidato cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de extender la votación en las mesas que seguían abiertas, la que, según sus partidarios, habría beneficiado al mandatario.