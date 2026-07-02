Cuenta corriente con beneficios: descuentos y ventajas para mejorar tu experiencia

Elegir una cuenta corriente no debería limitarse a revisar si cobra comisión o no.

Los planes actuales incluyen programas que devuelven dinero, acumulan puntos y ofrecen descuentos en comercios: ventajas que, bien aprovechadas, hacen una diferencia real en el presupuesto mensual.

¿Por qué los beneficios cambiaron la forma de elegir un banco?

Los usuarios bancarios ya no eligen su institución solo por cercanía o tradición. Comparan activamente qué obtienen a cambio de domiciliar el sueldo, qué descuentos activa su tarjeta de débito y qué tan rápido acumulan puntos canjeables.

Este cambio de mentalidad tiene una consecuencia directa: los programas de beneficios pasaron a ser un criterio de selección tan relevante como las tasas o las tarifas de mantención.

Cashback: recuperar parte de lo que gastas

El cashback es uno de los beneficios más concretos que puede incluir un plan bancario, como la cuenta corriente Scotiabank, por ejemplo. Consiste en la devolución de un porcentaje del monto pagado en compras seleccionadas, ya sea en combustible, supermercados u otros rubros.

Lo más relevante es que el ahorro se acumula de forma automática, sin necesidad de canjear ni gestionar nada manualmente.

Algunos puntos clave sobre este beneficio:

Devolución directa: el monto se abona sin trámites adicionales ni plazos complejos de espera.

el monto se abona sin trámites adicionales ni plazos complejos de espera. Rubros específicos: cada plan define los comercios o categorías donde aplica la devolución.

cada plan define los comercios o categorías donde aplica la devolución. Compatibilidad: en muchos casos, el cashback funciona tanto con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito asociada.

Puntos bancarios: valor que se acumula con cada compra

Los programas de puntos convierten el gasto cotidiano en una moneda de canje.

Cada transacción suma, y el saldo acumulado se puede usar en viajes, productos, experiencias o incluso descuentos directos en el estado de cuenta.

La clave está en entender la tasa de acumulación de cada plan: cuántos puntos genera cada peso gastado y en qué condiciones se multiplican.

Tener el sueldo domiciliado suele ser el activador principal para acceder a tasas más altas.

Cuotas sin interés y descuentos en comercios

Además del cashback y los puntos, algunos planes incluyen:

Cuotas sin interés: permiten distribuir compras grandes sin pagar más por hacerlo, lo que facilita la planificación mensual.

permiten distribuir compras grandes sin pagar más por hacerlo, lo que facilita la planificación mensual. Descuentos en restaurantes: acceso a rebajas en establecimientos seleccionados mediante convenios activos con la tarjeta.

acceso a rebajas en establecimientos seleccionados mediante convenios activos con la tarjeta. Descuentos en combustible: porcentaje de ahorro por litro en estaciones de servicio asociadas, disponible ciertos días de la semana.

porcentaje de ahorro por litro en estaciones de servicio asociadas, disponible ciertos días de la semana. Promociones de bienvenida: beneficios adicionales al contratar el plan por primera vez o al domiciliar el sueldo.

¿Cómo comparar planes para elegir bien?

Antes de contratar, conviene mapear tus hábitos de gasto: dónde compras, cuánto mueves mensualmente y qué tipo de beneficio te genera más ahorro real. No todos los programas se adaptan igual a cada perfil.

Según el Banco Central de Chile, las operaciones digitales de pago en el país equivalen al 112 % del PIB en 2025, lo que refleja que los medios electrónicos ya son parte central de la economía cotidiana.

Usar una cuenta que potencie ese comportamiento tiene sentido.

Una cuenta que trabaja para ti

Revisar los beneficios disponibles antes de decidir es tan importante como comparar tarifas.

Una cuenta corriente Scotiabank está diseñada para sumar valor en la vida diaria: desde el primer pago hasta los descuentos que se van acumulando con el uso.

Conocer bien qué incluye cada plan es el primer paso para elegir con criterio y sacarle el máximo partido a tu dinero.