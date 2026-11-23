Cuando los colaboradores necesitan trasladarse a diversas regiones o países, generalmente es señal de expansión, de apertura a nuevos mercados o acuerdos clave que exigen presencia física. En esos escenarios, dejar la gestión de los viajes corporativos a una agencia de viajes para empresas ha dejado de ser un simple trámite administrativo para convertirse en una necesidad estratégica clave que aporta estructura para evitar que surjan los problemas.

Turavion, con más de 90 años de trayectoria en viajes corporativos, ayuda a identificar qué parte de la operación requiere apoyo cuando los viajes aumentan, coordinando con los proveedores la ejecución de cada itinerario.

Problemas que pueden aparecer con el aumento de viajes

El aumento de viajes no solo suma reservas: también cambia la forma de gestionarlas. Al intentar hacerlo por tu cuenta te encontrarás con:

Tarifas dispares para una misma ruta: un trayecto que se repite varias veces al mes se compra a precios distintos según quién lo reserve y cuándo, sin un criterio común.

un trayecto que se repite varias veces al mes se compra a precios distintos según quién lo reserve y cuándo, sin un criterio común. Conocimiento concentrado: l as condiciones de cada pasaje, las preferencias de los viajeros y los cambios pendientes quedan en manos de una sola persona, y su ausencia frena la operación.

as condiciones de cada pasaje, las preferencias de los viajeros y los cambios pendientes quedan en manos de una sola persona, y su ausencia frena la operación. Rendiciones que se acumulan: cada viaje genera boletas y comprobantes por separado, lo que retrasa el cierre contable y dificulta saber cuánto gastó cada área.

Equipos que viajan al mismo tiempo, pero no al mismo lugar

La Global Business Travel Association (GBTA) proyecta que el gasto en viajes de negocios en Chile alcanzará los 3.400 millones de dólares en 2026. Detrás de ese volumen puede haber empresas con un ejecutivo que necesita estar en Lima, dos técnicos en Antofagasta y un consultor en Ciudad de México durante la misma semana.

¿Qué pasa si una tormenta cierra un aeropuerto? Para casos como este, Turavion, al centralizar la información de los viajes que gestiona, puede identificar con rapidez a qué colaboradores afecta una contingencia. Su equipo de soporte 24/7 puede coordinar con aerolíneas y hoteles para solucionarla lo más pronto posible.

Itinerarios con varios tramos y reglas distintas

Un viaje con escalas, varias ciudades o traslados terrestres combina condiciones propias que, si no se gestionan bien, pueden terminar en pérdidas de conexiones o sobrepagos. Una agencia de viajes para empresas puede reservar los itinerarios para evitar incompatibilidades logísticas, optimizar los tiempos de conexión y prevenir gastos imprevistos por penalizaciones o cambios de última hora.

Destinos internacionales y requisitos que cambian en cada escala

Cuando la empresa empieza a enviar colaboradores fuera del país, el itinerario incorpora variables que no dependen de ella: diferencias horarias, conexiones en terceros países y requisitos de entrada que varían según la nacionalidad del pasajero.

Algo que suele pasarse por alto: algunas escalas exigen documentación de tránsito propia, aunque el viajero no salga del aeropuerto.

Turavion orienta sobre estos aspectos y recomienda verificar los requisitos vigentes con anticipación, ya que su cumplimiento corresponde a cada pasajero. Su respaldo en una red global con ejecución local permite, además, contar con apoyo cuando un cambio de último minuto ocurre en otra zona horaria.

Tres comprobaciones antes de decidir

Antes de comparar proveedores, un travel manager puede hacer un ejercicio breve. Si alguna de estas tareas resulta difícil, la gestión interna probablemente llegó a su límite:

Identificar en menos de diez minutos qué colaboradores están de viaje hoy y en qué ciudad se encuentran.

Mantener en curso las reservas y los cambios pendientes si la persona que los gestiona se ausenta durante dos semanas.

Calcular el costo real de modificar el último itinerario internacional, sumando penalidades, noches adicionales y traslados.

Respaldo para lo que depende de cada viaje

Contratar una agencia de viajes para empresas conviene cuando los desplazamientos empiezan a sostener proyectos, clientes o contratos. En ese punto, Turavion combina rigor operativo y criterio humano para que los viajes corporativos se gestionen con orden y para que la empresa tenga a quién recurrir cuando el itinerario cambia.